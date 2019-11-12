Kartallı çocuklara 5 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi

12.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:30

Kartal'da kültüre, sanata ve spora yapılan yatırımlar, çocuk ve gençlerin bu alanlardaki becerilerini geliştirmeye, gelişimlerini desteklemeye ve sosyal hayata katılımlarına katkı sağlamaya devam ediyor.



Bu vizyonla çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün çocukların spor ile erken yaşta tanışmasını, hayatlarında spora daha çok yer vermelerini amaçlayarak açtığı kurslarda Kartallı çocuklar, ilgi duydukları spor alanlarında ücretsiz bir şekilde eğitim alıyor.



5 farklı branşta devam eden ücretsiz kurslarda çocuklar hafta sonunu spor ile değerlendirerek ilerde yapmak istedikleri spor branşları ile ilgili profesyonel eğitim alıyor ve gerekli teknikleri öğreniyor. Yüzme, cimnastik, basketbol, voleybol ve masa tenisi dallarında çocuklara eğitimlerin verildiği spor kursları Cumartesi ve Pazar günleri 11.00 ve 15.30 saatleri arasında 3 farklı yerde gerçekleştiriliyor.



2007 - 2015 yılları arasında doğan çocukların faydalanabildiği spor kurslarının yüzme dalı Yakacık İTO Yüzme Havuzu'nda; cimnastik, basketbol ve voleybol Uğur Mumcu Kapalı Spor Salonu'nda; masa tenisi ise Hürriyet Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.



Sportif faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerçekleşeceği mekanları Kartal'ın çocuk ve gençlerine kazandırmak için aralıksız çalıştıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı tüm çocukların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden eşit şartlarda yararlanabilmesi için de bu tarz etkinliklerin sayısını artıracaklarını söyledi.



Kartallı çocukların daha çok spor yapmasını ve geleceğin sporcu adaylarını yetiştirmeyi hedefleyen kurslar ile ilgili ayrıntılı teknik bilgi ise şöyle



Yüzme kursu



Her yaş grubundan 15 kursiyer alındı.



2013 ve 2014 doğumlular 1. Kur olarak Cumartesi ve Pazar saat 12.00 - 13.00 arasında



2011 ve 2012 doğumlular 1. Kur Cumartesi ve Pazar saat 13.00 - 14.00 arasında



2009 ve 2010 doğumlular 2. Kur olarak Cumartesi ve Pazar saat 12.00 - 13.00 arasında



2007 ve 2008 doğumlular 2 . Kur Cumartesi ve Pazar saat 13.00 - 14.00 arasında eğitim alıyor.



Cimnastik



Her yaş grubundan 10 kursiyer alındı.



2015 doğumlular Cumartesi ve Pazar saat 12.00 - 13.00 arasında



2014 ve 2013 doğumlular Cumartesi ve Pazar saat 13.00 - 14.00 arasında



2012 ve 2011 doğumlular ise Cumartesi ve Pazar saat 14.00 - 15.00 arasında eğitim alıyor.



Basketbol



Her yaş grubundan 10 kursiyer alındı.



2009 ve 2010 doğumlular Cumartesi ve Pazar saat 13.30 - 14.30 arasında



2007 ve 2008 doğumlular Cumartesi ve Pazar saat 14.30 - 15.30 arasında eğitim alıyor.



Voleybol



Her yaş grubundan 10 kursiyer alındı.



2009 ve 2010 doğumlular Cumartesi ve Pazar saat 13.30 - 14.30 arasında



2007 ve 2008 doğumlular Cumartesi ve Pazar saat 14.30 - 15.30 arasında eğitim alıyor.



Masa tenisi



Her yaş grubundan 10 kursiyer alındı.



2011 ve 2010 doğumlular Cumartesi ve Pazar saat 11.00 - 12.00 arasında



2007, 2008 ve 2009 doğumlular Cumartesi ve Pazar saat 13.00 - 14.00 arasında eğitim alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA