KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
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KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi tarafından yeni doğan bebekler için düzenlenen 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında hazırlanan hediyeler sahiplerine ulaşmaya başladı.

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Kartal Belediyesi tarafından yeni doğan bebekler için düzenlenen 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında hazırlanan hediyeler sahiplerine ulaşmaya başladı. Kartal'da yaşayan 0-3 ay grubundaki bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek, içinde bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir hediye paketi kendilerine teslim ediliyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje ile Kartal'da yaşayan 0-3 ay grubundaki bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek içinde bebekler için temel ihtiyaçlarını karşılayacak hediye paketleri götürülüyor.

KARTALLI AİLELERDEN BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'E TEŞEKKÜR

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin evlerinde ziyaret ettikleri Kartallı aileler, projeden dolayı yaşadıkları mutlulukları ifade ederek, Başkan Gökhan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Özellikle COVID-19 salgını döneminde, kadınların zor bir hamilelik dönemi yaşadıklarını, bu yüzden ailelerin mutluluklarına ortak olmak istediklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, 'Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın mutluluklarına ve acılarına ortak olmak, sosyal belediyeciliği hayatın her alanında uygulamak istiyoruz. Özellikle salgın döneminde anne adaylarımızın zor bir hamilelik geçirdiğini biliyoruz. Bu bağlamda, arkadaşlarımızla beraber ailelerimizin her zaman yanında olduklarımızı göstermek için, 'Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi' projemizi hayata geçirdik. Ekiplerimiz, önce ailelerimizin sağlığını düşünerek, sosyal mesafe kuralı içinde, hanelerin içine girmeden ailelerimize hediye paketlerini, adres adres teslim ediyor. Tüm annelerimize ve babalarımıza bir kez daha, hayata gözlerini açan bebeklerini mutlu, sağlıklı ve güzel günlerde büyütmelerini temenni ediyoruz? ifadelerini kullandı.

KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
KARTALLI BEBEKLERİN HEDİYELERİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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