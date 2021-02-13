Kartalkaya yarıyıl tatilinin son günlerinde de kayakseverleri ağırlıyor
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Kartalkaya yarıyıl tatilinin son günlerinde de kayakseverleri ağırlıyor

13.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:05

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yarıyıl tatilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.

Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelenler, uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde vakit geçirme imkanı buldu.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son günlerini eğlenerek geçiriyor.

Kartalkaya yarıyıl tatilinin son günlerinde de kayakseverleri ağırlıyor
Kartalkaya yarıyıl tatilinin son günlerinde de kayakseverleri ağırlıyor
Kartalkaya yarıyıl tatilinin son günlerinde de kayakseverleri ağırlıyor
Kartalkaya yarıyıl tatilinin son günlerinde de kayakseverleri ağırlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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