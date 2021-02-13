Kartalkaya yarıyıl tatilinin son günlerinde de kayakseverleri ağırlıyor

TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop görevinden istifa etti

Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar

Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu

TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı "Gelmeyi iple çektim" dediği Rize programını Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesi için yarıda kesecek

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yarıyıl tatilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.

Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelenler, uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde vakit geçirme imkanı buldu.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son günlerini eğlenerek geçiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz