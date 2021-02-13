Kartalkaya yarıyıl tatilinin son günlerinde de kayakseverleri ağırlıyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son günlerinde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.
Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yarıyıl tatilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet veriyor.
Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelenler, uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde vakit geçirme imkanı buldu.
Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, yarıyıl tatilinin son günlerini eğlenerek geçiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz