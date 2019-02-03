Kartalkaya'ya Yoğun İlgi - Bolu

Yarıyıl tatilinin son gününde tatilciler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Ankara ile İstanbul arasında ve Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan, kar kalınlığının pistlerde yapay karlama ile 2 metreyi bulduğu Kartalkaya, yarı yıl tatilinin son gününde konaklamak için ve günü birlik tatilcilerin ilgi odağı oldu. Kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli oteller yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

Tatilciler toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulunan 25 adet pistte kayak ve sonowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarttı. Yoğunluk nedeniyle tatilciler telesiyejlerin önünde sıra bekledi.

Kaynak: AA