Kapadokya'da kar güzelliği
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Kapadokya'da kar güzelliği

14.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:53
Kapadokya'da kar güzelliği

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Nevşehir'de dün etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.


Kapadokya'da kar güzelliği
Kapadokya'da kar güzelliği
Kapadokya'da kar güzelliği
Kapadokya'da kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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