Kartalkaya kaçamağı
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Kartalkaya kaçamağı

Azize dizisinin yayından kaldırılmasından sonra Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte soluğu Bolu Kartalkaya'da aldı.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41
Kartalkaya kaçamağı

Ünlü şarkıcı ve sevgilisi Hande

Erçel yılbaşında çalıştıkları için yılbaşından sonraki& ; lk hafta sonu biraz da olsa yorgunluklarını

atmak için Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden 'ya tatil için geldiler.

Kaya Palazzo otelde konaklayan ünlü çift önce

drop lounge'da öğle yemeği yediler. Yemek sonrası board tutkunluğuyla

bilinen ünlü şarkıcı Dalkılıç& ; board yaparken, 'de& ; sevgilisine kayak yaparak eşlik etti. Ünlü çift gün boyu kayarak dağın ve eşsiz

manzaranın tadını çıkarttılar.


Kaynak: Snob Magazin

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