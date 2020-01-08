Kartalkaya kaçamağı

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Hande

Erçel yılbaşında çalıştıkları için yılbaşından sonraki& ; lk hafta sonu biraz da olsa yorgunluklarını

atmak için Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'ya tatil için geldiler.

Kaya Palazzo otelde konaklayan ünlü çift önce

drop lounge'da öğle yemeği yediler. Yemek sonrası board tutkunluğuyla

bilinen ünlü şarkıcı Dalkılıç& ; board yaparken, Hande Erçel'de& ; sevgilisine kayak yaparak eşlik etti. Ünlü çift gün boyu kayarak dağın ve eşsiz

manzaranın tadını çıkarttılar.



