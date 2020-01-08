Kartalkaya kaçamağı
Azize dizisinin yayından kaldırılmasından sonra Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte soluğu Bolu Kartalkaya'da aldı.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi Hande
Erçel yılbaşında çalıştıkları için yılbaşından sonraki& ; lk hafta sonu biraz da olsa yorgunluklarını
atmak için Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'ya tatil için geldiler.
Kaya Palazzo otelde konaklayan ünlü çift önce
drop lounge'da öğle yemeği yediler. Yemek sonrası board tutkunluğuyla
bilinen ünlü şarkıcı Dalkılıç& ; board yaparken, Hande Erçel'de& ; sevgilisine kayak yaparak eşlik etti. Ünlü çift gün boyu kayarak dağın ve eşsiz
manzaranın tadını çıkarttılar.