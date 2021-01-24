Kartalkaya'da yoğun kar etkili oluyor
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Kartalkaya'da yoğun kar etkili oluyor

24.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:28
Kartalkaya'da yoğun kar etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğun kar etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğun kar etkili oluyor.

Ankara ile İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar başladı.

Sömestir tatiliyle yüzde 95 doluluk oranına ulaşan kayak merkezinde tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Kayak merkezindeki 5 otel, sezon boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeyi sürdürecek.

Kartalkaya'da yoğun kar etkili oluyor
Kartalkaya'da yoğun kar etkili oluyor
Kartalkaya'da yoğun kar etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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