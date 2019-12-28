28.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:38

Kartalkaya'da yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'i buldu

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'i buldu. Otel yöneticileri yılbaşı gecesi doluluk oranının yüzde 100 olmasını bekliyor.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya kayak merkezindeki otellerde yılbaşına sayılı günler kala rezervasyonlar yüzde 95'i buldu. Müşterilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerdeki doluluk oranının, yılbaşı gecesi 100 olması bekleniyor. Kartalkaya'da yılbaşını geçirecek tatilciler için otellerde özel programlar hazırlandı. Otellerin restoranlarında müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek, girecek.

Kartalkaya'da bulunan iki otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, yeni yılda tatilcilere farklı sürprizlerle karşılayacaklarını belirterek, Yeni yıla bu sene çok daha farklı gireceğiz. Hem hafta sonu tatiliyle hem de pazartesiden sonra yılbaşı tatilini birleştirip daha uzun bir tatil olacak şekilde ikili paket yaptık. Bugün birinci paket, ayın 30'unda ikinci paket olarak girişleri yapıyoruz. Kar yaklaşık 1,5 metre var. Bütün pistlerimiz açık. Aydınlatma sistemi olduğu için gece kayağı da yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kar partileri yapmayı planlıyoruz. Doluluk oranımız yüzde 95 şuanda. Yeni yılda farklı sürprizler, farklı eğlenceler hazırladık. diye konuştu.

Kayak merkezine yılbaşı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirenler de akın etti. Kış tatili sevenler kayak yapmanın keyfini yaşadı. Kartalkaya'da kayak okulunun sahibi Tuğhan Kırbaç, Şu anda Dorukkaya bölgesinde bütün pistler açık. Çok iyi seviyede kar varö dedi.

Kaynak: DHA

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