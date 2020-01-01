Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi
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Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kayakseverler yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

01.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:10
Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi

BOLU'nun 'da kayakseverler yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kutlanan yılbaşının ardından tatilciler yeni yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Tatilciler yaklaşık 120 santimetre kar kalınlığının bulunduğu Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya bölgesinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.

 


Kaynak: DHA
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