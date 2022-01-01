Kartalkaya'da yeni yıl coşkusu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor.

Yeni yıla kayak merkezinde girmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler kaldıkları otellerin canlı müzik eşliğinde akşam yemeği yedi.

Daha sonra tatilciler otellerinden dışarı çıkarak sıfırın altında 5 derecede yakılan ateşlerle ısınmaya ve eğlenmeye devam etti.

Kayak merkezinde bulunan bir otelin kayak hocaları tarafından ışıklı kıyafetlerle gece kayağı yapıldı.

Yapılan geri sayımın ardından tatilciler havai fişekler eşlinde yeni yıla girdi.