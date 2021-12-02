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KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

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KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

BOLU'da, 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, 17 Aralık'ta açılacak.

BOLU'da, 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon, 17 Aralık'ta açılacak. Kar makinelerinden takviyeyle pistlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı merkezdeki otellerde, pandemi süreci kapsamında da tedbirler alındı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Kartalkaya'daki 5 otel tarafından sezonun 17 Aralık'ta açılmasına yönelik son hazırlıklar yapılıyor. 2 bin yatak kapasiteli merkezde, toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pistte, otomatik sistemli telesiyejlerin bakım ve onarımları da yapıldı. Ayrıca otellerde pandemi süreci kapsamında tedbirler alındı.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİM

Kartalkaya'da kar makinelerinin takviyesiyle pistlerde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı. Sezonun başlamasıyla beklenen kar yağışlarıyla kar kalınlığının daha da artması bekleniyor. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, otellerin sezon için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, Kartalkaya'daki otelciler olarak biz hemen hemen hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Şu anda yaklaşık 20 santim civarında kar var. 2 gün hava açık sonrasında yeniden yağış başlıyor. Biz de bu durumda en geç 17 Aralık'ta sezonu açarız, diye düşünüyorum. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ayın 17'sine hazırız dedi.

250 BİN TATİLCİ BEKLENTİSİ

Geçen yıla göre daha iyi sezon beklediklerini kaydeden Başkan Ergül, Bu senenin geçen senelerden daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü geçen sene pandemiden ve karın geç yağmasından Ocak 15'te sezonu başlatmıştık. Bu sene misafirlerimiz pandemiden dolayı evlerinde epey sıkıldı. Daha yoğun geçeceğini bekliyoruz. En aşağı 250 bin kişinin Kartalkaya'yı ziyaret edeceğini düşünüyoruz diye konuştu.

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

KARTALKAYA'DA YENİ SEZON 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

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