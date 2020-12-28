Kartalkaya'da yapay karla kayak ve snowboard keyfi
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Kartalkaya'da yapay karla kayak ve snowboard keyfi

28.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:18

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yapay karda kayak ve snowboard yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yapay karda kayak ve snowboard yaptı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'da, beklenen kar yağışının olmaması nedeniyle sezon geç açıldı.

Bazı oteller kuraklığın baş gösterdiği bölgede kar makineleriyle pistlerde yapay kar üretmeye başladı.

Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı merkezde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkardı.

Kartalkaya'da yapay karla kayak ve snowboard keyfi
Kartalkaya'da yapay karla kayak ve snowboard keyfi
Kartalkaya'da yapay karla kayak ve snowboard keyfi
Kartalkaya'da yapay karla kayak ve snowboard keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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