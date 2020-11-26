Kartalkaya'da turizmciler umutlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartalkaya'da turizmciler umutlu

26.11.2020 08:24 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:29
Kartalkaya'da turizmciler umutlu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da 14 Aralık'ta açılacak olan sezon öncesi otelciler, pandemi süreci nedeniyle kayak yapmak için yurt dışı yerine bölgenin tercih edilmesini bekliyor.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da 14 Aralık'ta açılacak olan sezon öncesi otelciler, pandemi süreci nedeniyle kayak yapmak için yurt dışı yerine bölgenin tercih edilmesini bekliyor. Turizmciler, son yılların en iyi kayak sezonunu geçirmeyi umut ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören kayak merkezi, geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kartalkaya, her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı birçok önemli ismi ağırlıyor. Kayak sezonunun 14 Aralık'ta başlayacağı Kartalkaya'da ilk kez pandemi süreci geçirecek olan otelciler, yeni kayak sezonundan umutlu. Otel işletmecileri, pandemi süreci nedeniyle, kayak yapmak için yurt dışı yerine Kartalkaya'nın tercih edilmesini bekliyor. 

'BU SENE ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA İYİ OLACAK'

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Türkiye Otelciler Federasyonu Batı Karadeniz Bölgesi Temsilcisi ve Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı olan, aynı zamanda da Kartalkaya'da otel işleten Halit Ergül bu kayak sezonunda diğer sezonlara göre daha fazla ilgi beklediklerini söyledi. Ergül, Kartalkaya'nın üst gelir grubuna hitap ettiğini belirterek, "Bu sene pandemi sürecindeyiz ama yurt dışı çıkışları sıkıntılı olduğu için bu senenin öncekilerden daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz Kartalkaya'daki otelciler olarak her türlü hazırlığımızı yaptık. Açık büfeleri, maske, mesafe ve temizlik kurallarına en iyi uyulacak şekilde düzenledik. Zaten kayak sporu dışarıda yapıldığı için Covid-19 döneminde daha uygun bir spor, daha rahat bir tatil şekli. Türkiye'nin en güzel pistleri Kartalkaya'da. Onun için biraz daha üst gelir grubuna hitap ediyor. Fiyatlar da bununla orantılı olarak diğer kayak merkezlerine göre pahalı. Hizmette de yukarıda. Kalite ve fiyat birbirleriyle orantılı olarak gidiyor" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

'YURT DIŞINA GİDECEK ÜST GELİR GRUBUNU KARTALKAYA'YA ÇEKECEĞİZ' 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Daha önceki yıllarda yurt dışını tercih eden kayak severlerin bu sezon Kartalkaya'ya gelmesini beklediklerini söyleyen Halit Ergül, "Yurt dışına gidecek üst gelir grubundan kişileri Kartalkaya'ya çekeceğiz. Kesinlikle orada verilen otel hizmetinin fazlasını biz veriyoruz. Bu sene bizim için de bir fırsat olacak. Burayı denemeden yurt dışına gidenler bize gelecekler. Geldiklerinde de İsviçre'deki kayak merkezinden bizim bir farkımız olmadığını hatta hizmetin daha iyisinin bizim burada olduğunu görecek misafirlerimiz" diye konuştu.  

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

'BİZİM İÇİN AVANTAJA DÖNÜŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Kartalkaya'nın otelcilik hizmeti açısından İsviçre ve Avusturya'dan daha üstün olduğunu anlatan Ergül, şöyle konuştu:  

"Bizim pist uzunluğumuz 50 kilometre civarında. Tabi ki biz pist olarak Avusturya ve İsviçre ile kıyaslayamayız. Ama bu 50 kilometre pist az bir pist değil. Profesyonel bir kayakçıya yetebilecek derecede bir pist. Avusturya ve İsviçre'de pistler sınırsız. Belki 500 kilometre pist vardır. Bizde otelcilik hizmetine gelindiğinde kat kat üstünüz. Çok daha iyi olduğumuzu iddia ediyoruz. İstanbul ve Ankara'ya çok yakınız. Ankara'dan gelen 1,5 saatte, İstanbul'dan gelen 2,5 saatte rahatlıkla gelebiliyor. Ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Bu da çok önemli bir faktör. Bu pandemi sürecinin bizim için avantaja dönüşeceğini düşünüyorum kesinlikle."  

 


Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu
Kartalkaya'da turizmciler umutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

İlgili Haberler

Uludağ'da turizmciler yeni sezondan umutlu
Uludağ'da turizmciler yeni sezondan umutlu
Balıkçılar palamuttan sonra hamsiden umutlu
Balıkçılar palamuttan sonra hamsiden umutlu
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için umutlu bekleyişini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için umutlu bekleyişini sürdürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ezgi Mola Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Falcao Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartalkaya'da turizmciler umutlu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 08:34:01. #1.14#
title