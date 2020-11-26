Kartalkaya'da turizmciler umutlu
BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da 14 Aralık'ta açılacak olan sezon öncesi otelciler, pandemi süreci nedeniyle kayak yapmak için yurt dışı yerine bölgenin tercih edilmesini bekliyor.
BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da 14 Aralık'ta açılacak olan sezon öncesi otelciler, pandemi süreci nedeniyle kayak yapmak için yurt dışı yerine bölgenin tercih edilmesini bekliyor. Turizmciler, son yılların en iyi kayak sezonunu geçirmeyi umut ediyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 25 pistiyle 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığıyla ilgi gören kayak merkezi, geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin olan kayak merkezi Türkiye'nin en pahalı kayak merkezi olarak biliniyor. Kartalkaya, her yıl sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından yerli ve yabancı birçok önemli ismi ağırlıyor. Kayak sezonunun 14 Aralık'ta başlayacağı Kartalkaya'da ilk kez pandemi süreci geçirecek olan otelciler, yeni kayak sezonundan umutlu. Otel işletmecileri, pandemi süreci nedeniyle, kayak yapmak için yurt dışı yerine Kartalkaya'nın tercih edilmesini bekliyor.'BU SENE ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA İYİ OLACAK'
"Bizim pist uzunluğumuz 50 kilometre civarında. Tabi ki biz pist olarak Avusturya ve İsviçre ile kıyaslayamayız. Ama bu 50 kilometre pist az bir pist değil. Profesyonel bir kayakçıya yetebilecek derecede bir pist. Avusturya ve İsviçre'de pistler sınırsız. Belki 500 kilometre pist vardır. Bizde otelcilik hizmetine gelindiğinde kat kat üstünüz. Çok daha iyi olduğumuzu iddia ediyoruz. İstanbul ve Ankara'ya çok yakınız. Ankara'dan gelen 1,5 saatte, İstanbul'dan gelen 2,5 saatte rahatlıkla gelebiliyor. Ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Bu da çok önemli bir faktör. Bu pandemi sürecinin bizim için avantaja dönüşeceğini düşünüyorum kesinlikle."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK