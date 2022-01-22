YARI YIL TATİLİNİN İLK GÜNÜNDE KARTALKAYA'DA KAYAK KEYFİ

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya sömestr tatili için gelenler Köroğlu Dağlarının zirvesinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya sömestr tatili için gelenler Köroğlu Dağlarının zirvesinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otel sömestr tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Yarıyıl tatilinde Kartalkaya'ya gelen binlerce tatilci, tatilin ilk gününde kayak merkezinde kaymanın keyfini çıkardı. Pistlerde kar kalınlığı 2,5 metre ulaşırken, telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilciler, kayak ve snowboard yaptı.