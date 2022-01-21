Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90 - Haberler
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Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, sömestir tatili için gelenlerle birlikte otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, sömestir tatili için gelenlerle birlikte otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, sömestir tatiliyle birlikte sezonun en yoğun dönemini yaşıyor. Müşterilerine 3, 4 ve 5 günlük paketler halinde hizmet sunan bölgedeki 5 otelde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. 2 otelin bölge müdürü olan Yusuf Avcı "Doluluk oranları güzel, yüzde 90 seviyesinde. Bugün tabii ki sömestir başlangıcı. Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için de yoğun bir talep var. Diyebiliriz ki; sömestir süresince otel doluluklarımız iyi geçecek" dedi. Telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilciler de hem kayak hem snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da, jandarma arama-kurtarma ekipleri ise bölgede devriye atarak güvenliği sağlıyor.


Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Kartalkaya'da sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 90

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Kartalkaya, kar, Güncel, Haber

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