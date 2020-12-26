Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı
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Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı

26.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:23

Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı Sezonu geç açan Kartalkaya, bu kez de sokağa çıkma yasağına takıldı Bolu'da kar yağışının istenilen seviyede yağmaması nedeniyle sezonun geç açıldığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle kayak yapmak yasaklandı.

Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı

Sezonu geç açan Kartalkaya, bu kez de sokağa çıkma yasağına takıldı

BOLU - Bolu'da kar yağışının istenilen seviyede yağmaması nedeniyle sezonun geç açıldığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle kayak yapmak yasaklandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin tatil için geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışının istenilen seviyede olmaması nedeniyle bazı oteller 25 Aralık'ta sezonu açtı.. Sezonun açılmasıyla birlikte yoğunluklu olarak yurt dışından turistlerin ilgi odağı olan kayak merkezine gelen tatilciler, korona virüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağına takıldı. Otel sahiplerine dün akşam saatlerinde iletilen kararla birlikte pistlerde kayak yapmak yasaklandı. Hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, sabah saatlerinde kayak yapmanın yasaklandığını öğrendiklerinde büyük tepki gösterdi. Kilometrelerce uzaktan gelen yerli ve yabancı tatilcilerin bir kısmı yasak nedeniyle otellerden ayrıldı.

"Müşterilerden ciddi tepki aldık"

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı, "Bize dün akşam üzeri böyle bir genelgenin olduğu, kayak pistlerinin de sokağa çıkma kısıtlamasının içinde sayılarak yasak olduğu son dakikada öğrendik. Önceden yabancı kayabilir ama yerli kayamaz denildi. Sonra tekrar bir telefon geldi. Yabancılar da kaymayacak denildi. Biz de ciddi anlamda zor durumda kaldık. Yasaklara uymak bizim de hassasiyetimizdir. Bugün pistleri açmadık. Yarın d açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Kış otelleri müşterisi hafta sonu oluyor. Hafta içi insanların içi olduğu için kimse gelmiyor. Pisler de bizim tahsisli alanımız olduğu için karlamayla açtık sezonu ve misafirlerimiz de buna göre rezervasyon yaparak geldi. Sabah kayak yapacakları sırada yasak var çıkamazsınız dediğimizde tepki aldık. Bunun çözüleceğine inanıyorum. Burada ciddi bir istihdam var. İstihdamın dışında yurtdışından gelen misafirler var" dedi.

Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı
Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı
Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı
Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı
Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı
Kartalkaya'da sokağa çıkma yasağı pistleri boş bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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