Kartalkaya'da sezon sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartalkaya'da sezon sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartalkaya'da sezon sona erdi

Bolu'nun kış turizm merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi bulmasına rağmen taleplerin düşmesi sebebiyle oteller sezonu kapatma kararı aldı.

Uzungöl İmar Planı'na durdurma kararı
Uzungöl İmar Planı'na durdurma kararı

Bolu'nun kış turizm merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi bulmasına rağmen taleplerin düşmesi sebebiyle oteller sezonu kapatma kararı aldı.

Bolu'nun kış turizmi açısından en önemli turizm merkezi olan ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri Kartalkaya Kayak Merkezi sezon boyunca yerli ve yabancı birçok turisti misafir etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle sezonun 25 Aralık'ta açılabildiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, son 1 hafta içinde etkili olan kar yağışı kar kalınlığını 2 metreye çıkardı. Kar yağışıyla birlikte sezonu Nisan ayının ikinci haftasına kadar uzatmayı planlayan oteller, rezervasyon ve taleplerin istenilen seviyede olmaması nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı.

"Sezon boyunca olumsuzluk yaşamadık"

Gelecek sezonda kayak merkezine yeni pistler ekleyeceklerin söyleyen Yusuf Avcı, "Olumsuz bir olay yaşanmadı. Bu misafirlerimizin ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Bizim de almış olduğumu önlemler kayakseverler tarafından çok beğenildi. Bundan dolayı kayakseverlere çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Sezonu güzel bir şekilde geçirdik. Biz de tüm kurallara hassasiyetle uyduk. Bu şekilde sezonu en iyi şekilde değerlendirdiğimizi söyleyebilirim. Gelecekte de burada değişik zorluk derecelerinde pistleri açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon hem karlandırma alanımızı çoğaltacağız hem de pistlerimize birkaç tane daha pist ekleyeceğiz.

Ayrıca, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timleri sezon boyunca 244 yaralanma, 171 mahsur kalma ve 12 kaybolma olmak üzere toplam 427 olaya müdahale etti. - BOLU

Kartalkaya'da sezon sona erdi
Kartalkaya'da sezon sona erdi
Kartalkaya'da sezon sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartalkaya'da sezon sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:08:28. #1.14#
title