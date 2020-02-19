: Kartalkaya'da pistlerde kar kalınlığı 2 metre 30 santimetreye ulaştı

19.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:17

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığı pistlerde 2 metre 30 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezinde toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte tatilciler kayak ve snowboard yaparak doyasıya eğleniyor. Yatak kapasitesi 2 binin üzerinde olan beş otel, hafta içi yüzde 70-85 dolulukla hizmet verirken, hafta sonu yüzde 100 doluluğa ulaşıyor.

Ankara'dan tatil için Kartalkaya'yı tercih eden Eren Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin çok güzel geçtiğini, kaymayı yeni öğrendiğini anlatarak Kartalkaya'ya ilk defa geldiğini, merkezin güzel olduğunu söyledi.

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelen Meryem Erdoğdu da tatilinin çok güzel geçtiğini ve keyif aldığını belirterek pistlerin çok güzel olduğunu, doyasıya eğlendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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