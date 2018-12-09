Kartalkaya'da Pistlerde Kar Kalınlığı 1 Metreye Ulaştı, Sezon Açıldı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığının 1 metreyi bulması üzerine bazı oteller, kayak sezonunu açtı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2200 rakımlı Kartalkaya'da son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesiyle de pistlerde yapay kar uygulaması yapıldı. Yapay kar makineleriyle yapılan kar takviyesiyle pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye çıkarıldı. Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip olan, snowboard tutkunları için de özel atlama rampalarının yer aldığı kayak merkezinde bazı oteller sezonu açarken, bazı oteller de 14 Aralık tarihine kadar pistlerini ve otellerin yapılarını kış turizmi için uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu erken açan otellere gelen tatilciler, pistlerde kayak ve snowbaord yapmanın keyfini yaşadı.

YILBAŞI REZERVASYONLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

14 Aralık'ta kayak sezonunu açacaklarını belirten otel müdürü Emir Aras, çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Hazırlıklarımız bir ay önceden başladı. Otelde bakım ve tadilat çalışmaları yapıyoruz. Eskiyen mekanlarda boya badana ve döşemelerin değişmesi gibi çalışmalarımız var. Restoranımız da yenileniyor. Ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Bu sene 14 Aralık"ta oteli açacağız. Yılbaşı rezervasyonları başladı. Rezervasyonlarla doluluk oranı yüzde 50'yi geçti şimdiden. Yılbaşında tamamen dolu olacağımızı düşünüyorum. Çok da güzel bir kar yağdı. Bu hafta da kar yağışı bekleniyor. Sezonu çok güzel bir şekilde açacağımızı düşünüyoruz. Geçen sezon çok güzel geçmişti. Bu sene daha iyi olmasını bekliyoruz. Türkiye'de kayağa olan ilgi artıyor. Okullar buralarda kamplar yapıyor. Yeni kayakçılar yetişiyor. Biz bu sene, geçen senenin daha üstünde olacağını düşünüyoruz" dedi.

Sezonu açan bir otelin müdürü Yusuf Avcı ise "Güzel bir sezona başladık. Tüm pistlerde 100 santimetre kar mevcut. Yapay kar sistemi de devrede. 24 saat çalıştırıyoruz. Kayakseverler bu konuda son derece mutlu. Telesiyej ve teleskiler açık. Beklediğimizin daha üstünde ilgi var. Yılbaşına doğru ilginin artmasını bekliyoruz. Yılbaşı için şu an itibariyle yüzde 80 bir doluluk yakalamış durumdayız. Rezervasyonlar şu anda yoğun şekilde geliyor. Bizim için iyi bir avantaj" diye konuştu. - Bolu