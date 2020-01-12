Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçı, JAK Timi'nce kurtarıldı

12.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:23

BOLU'daki kayak merkezi Kartalkaya'da, pistten çıkıp girdikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kartalkaya'da, kayak yapan 3 kişi, iddiaya göre, pist dışına çıkınca girdikleri ormanlık alanda kayboldu. Durumu fark eden kayak merkezinin yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen JAK timleri, 3 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Kar motorlarıyla araziyi tarayan ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından, 3 kişiyi kayak merkezine 2 kilometre mesafede buldu. Kaldıkları otele bırakılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapıldı. 3 kişinin kurtarılma anının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda "Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur" açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA