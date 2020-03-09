Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı
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Kartalkaya, İdlib, Güncel

Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yaklaşık 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Türk bayraklarıyla kaydı.

09.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:31
Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yaklaşık 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Türk bayraklarıyla kaydı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan bir otel öncülüğünde İdlib şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında otelde bulunan yaklaşık 500 kayakçı, pistlerin zirvesinde toplandı.

Ellerine Türk bayraklarını alan kayakçılar, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı pankartla 2200 metreden iniş gerçekleştirdi.

Kayakçıların zirveden inişi drone ile görüntülendi.

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Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı

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