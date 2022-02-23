Kartalkaya'da kayak yaparken kaybolan tatilcileri JAK timi kurtardı - Haberler
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Kartalkaya'da kayak yaparken kaybolan tatilcileri JAK timi kurtardı

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Kartalkaya'da kayak yaparken kaybolan tatilcileri JAK timi kurtardı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Tatil için geldikleri merkezde, kayak yaparken pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Kartalkaya'da görev yapan JAK timi tarafından çalışma başlatılarak tatilcilerin yeri tespit edildi.

Pistlerden yaklaşık 6 kilometre uzakta bulunan 2 kişi, ekipler tarafından donma ve yabani hayvan saldırısı tehlikesine karşı Ardalan Yaylası'na yönlendirilerek buradaki barakaya sığınmaları istendi.

UTV aracıyla yola çıkan JAK timi, kar kalınlığının yer yer 2 metre olduğu bölgede yola devrilen ağacı motorlu testereyle keserek kaldırdı.

Kaybolan Süleyman K. ile Funda H. ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak, konakladıkları otele bırakıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, Güncel, Haberler

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