Kartalkaya'da kayak sezonunun 17 Aralık'ta açılması hedefleniyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da, kayak sezonunun 17 Aralık'ta başlaması planlanıyor.

Kayak merkezinde iki gündür kar yağışı aralıklarla sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle merkezdeki bazı oteller, yapay karlama çalışmalarına başladı.

Hazırlıkların sürdüğü Kartalkaya'daki pistlerde, kar kalınlığı yapay karlamayla yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Her sezon çok sayıda tatilcinin ziyaret ettiği Kartalkaya'da, 17 Aralık'ta başlayacak sezonun nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, gazetecilere, bölgedeki otellerin yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğini söyledi.

Kayak merkezinde yaklaşık 20 santimetre kar olduğunu aktaran Ergül, "Bölgede iki gün hava açık, sonrasında yeniden yağış başlıyor. Bu durumda en geç 17 Aralık'ta sezonu açarız diye düşünüyorum. Kartalkaya'da 5 otel ve 2 bin yatak var. 50 kilometre pistimiz var. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, ayın 17'sine hazırız." dedi.

"Bu sezonun daha yoğun geçeceğini bekliyoruz"

Ergül, bu sezonun geçen seneye göre daha iyi geçeceğini umduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen sene pandemiden ve karın geç yağmasından dolayı 15 Ocak'ta sezonu başlatmıştık. Bu sene misafirlerimiz pandemiden dolayı evlerinde bayağı sıkıldılar. O nedenle daha yoğun geçeceğini bekliyoruz. En az 250 bin kişinin Kartalkaya'yı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Her sene nisan ayına kadar sezonu açık tutuyoruz. Bu sene de nisan ayını buluruz."

Tatilcilere erken rezervasyon yaptırmaları çağrısında bulunan Ergül, "Çünkü yer bulamama söz konusu olur. Bu seneki rezervasyonlarımıza geçen senelere göre yoğun ilgi var. Şimdilik pandemi nedeniyle bir kısıtlama ve uyarı yok. Ama biz yine pandemi tedbirleriyle açacağız. Maske, mesafe ve hijyen aynı şekilde devam edecek. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.