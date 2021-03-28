Kartalkaya'da kayak sezonu sona erdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 2 metre kar kalınlığına rağmen rezervasyonlardaki azalma nedeniyle oteller sezonu kapattı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 2 metre kar kalınlığına rağmen rezervasyonlardaki azalma nedeniyle oteller sezonu kapattı.

Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan merkezde, yeterli kar olmaması nedeniyle ertelenen sezon açılışı 25 Aralık 2020'de gerçekleştirildi.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle istenilen yoğunluğa ocak ayının ikinci haftasından sonra ulaşan oteller, yapay kar desteğiyle kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başladı.

Yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkardı.

Kartalkaya'daki oteller, son bir hafta içerisinde aralıklarla etkili olan yağışla kar kalınlığı 2 metreyi geçmesine rağmen, rezervasyonlar istenilen seviyenin altına düştüğü için sezonu kapatma kararı aldı.

Sezonun son gününde tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak vakit geçirdi.

Bölgede arama kurtarma ve ilk yardım faaliyeti yürüten Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timleri de sezon boyunca 244 yaralanma, 171 mahsur kalma ve 12 kaybolma olmak üzere toplam 427 olaya müdahale etti.

"Bugüne kadar hiçbir vaka yaşanmadı"

Bölgedeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, "Mart ayının son haftasında rezervasyonların düşmesi, diğer otellerin açılması ve personel transferinden dolayı kayak sezonunu bugün itibarıyla kapatıyoruz." diye konuştu.

Güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Avcı, kayakseverlere teşekkür etti.

Salgınla ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Avcı, "Dijital materyallerle ateş ölçümü, HES kodu kontrolü yaptık. Tüm odaları, genel alanları, gelen araçları dezenfekte ettik. Sağlık Bakanlığının 'Güvenli Turizm Sertifikası' kapsamında ne istenildiyse onu fazlasıyla yaptık. Bugüne kadar hiçbir vaka yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Avcı, seneye güzel sürprizlerle sezonu açacaklarını, zorluk derecesi yüksek pistler planladıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz