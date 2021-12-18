Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı - Haberler
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Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bolu'nun önemli kayak merkezi Kartalkaya'da hazırlıkların tamamlanması ve kar kalınlığının 60 santimetreyi bulmasıyla kayak sezonu açıldı.

BOLU (İHA) - Bolu'nun önemli kayak merkezi Kartalkaya'da hazırlıkların tamamlanması ve kar kalınlığının 60 santimetreyi bulmasıyla kayak sezonu açıldı. Kayakçılar sabahın erken saatlerinde kayak yapmak için pistlerde yerini aldı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otellerin hazırlıklarını tamamlamasıyla kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Kartalkaya'ya sezonun ilk günü gelen tatilciler, sabahın erken saatlerinde pistlerde yerlerini aldı.

Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'ya gelen tatilciler sezonun ilk kayağını yapmanın keyfini doyasıya yaşadı.

Tatil için Kayseri'den gelen Ahmet Uçan, "Kartalkaya çok güzel. İlk defa geliyorum. 10 aydır kayamıyorduk, özlemiştik. Gayet güzel. Pistler de güzel. Hava biraz sisli ama özlemimizi gidermek için yeterli" diye konuştu. - BOLU

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

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