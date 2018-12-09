Kartalkaya'da Kayak Sezonu Açıldı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya'da, sezonun açılmasıyla birlikte kayakseverler pistleri doldurmaya başladı.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kış tatili için her yıl binlerce kişinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Kar kalınlığının 100 santimetreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'da otellerin doluluk oranları da gün geçtikçe artıyor.

Kartalkaya'da hizmet veren Dorukkaya Otel Müdürü Yusuf Avcı, "Kış sezonunu güzel bir açılışla yaptık. Şu anda pistlerde yaklaşık 100 santimetre kar var. Bizim yapay karlama sistemimiz 7/24 devrede. Şu an 8 tane pistimiz açık. Cuma gününden beri ciddi bir kayaksever akını var. Güzel bir sezonla açılış yaptık. Sezonun gidişatından son derece memnunuz. Önümüzdeki haftalarda da doğal kar yağışıyla birlikte bu sayının daha da artacağını ümit ediyoruz. Yılbaşıyla birlikte yüzde 100 doluluk oranını yakalayacağımızı şimdiden tahmin ediyoruz" dedi. Avcı, yılbaşında da kayak merkezinde değişik aktivitelerin olacağını belirtti.

20 yıldır Kartalkaya'ya geldiğini söyleyen Kemal Balpınarlı ise, "Çok keyifliyiz. Bazen daha erken açıldığı da oluyordu. O yüzden 4 gözle açılmasını bekliyorduk ama kar bu sene biraz daha geç geldi. Suni karla takviye ederek tamamladılar. Tüm kayakseverlere iyi bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu. - BOLU