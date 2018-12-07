Kartalkaya'da Kayak Sezonu Açıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kayak sezonu başladı.

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde bulunan kayak merkezinde, etkili kar yağışı ve yapay sistem sayesinde pistlerdeki kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla yeni sezonun açılışı yapıldı.

Merkeze gelen tatilciler, kayak sezonunun ilk gününde pistlerde kayak ve snowbaord yapmanın keyfini yaşadı.

Bazı tatilciler ise otellerde görevli eğitmenlerin yardımıyla kayağı öğrenmeye çalıştı.

Kartalkaya'da bulunan bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Avcı, hafta sonu otellerin doluluk oranının yüzde 90 civarında olacağını ifade etti.

Pistlerde şu an yaklaşık 1 metre kar olduğuna değinen Avcı, "Aynı zamanda yapay karlama sistemiyle sürekli kar üretiyoruz. Şu anda bütün kayak pistlerimiz açık durumda. Sezona güzel bir başlangıç yaptık. Kartalkaya'da kar sorunu yok. Kayakseverleri buraya bekliyoruz." dedi.

Avcı, bu sezon, geçen yıla göre daha fazla müşteri beklediklerini belirterek, "Karın erken yağması bizim için çok olumlu. Bu yılbaşı rezervasyonlarını da çok etkiliyor. Şu an yılbaşı rezervasyonlarımız yüzde 65-70 dolaylarında. Önümüzde daha 20 gün var. Biz yılbaşında da Kartalkaya'nın dolu olacağını umuyoruz." diye konuştu.