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Kartalkaya'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kar yağışı ve sis var. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, dün akşam başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kar yağışı ve sis var.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da, dün akşam başlayan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.

Kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla sürerken, bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin çalışanları, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Otel yetkilileri, kayak için gerekli olan 50 santimetrelik kar kalınlığına ulaşıldığında sezonun açılacağını bildirdi.

Kartalkaya'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kartalkaya'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kartalkaya'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Kartalkaya'da kar yağışı ve sis etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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