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Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

AA, Zafer Göder - Güncel
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kayak merkezinde gece başlayan kar yağışı, aralıksız devam ediyor.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelenler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığının 240 santimetre ölçüldüğü Kartalkaya, Türkiye'nin en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi oldu.

Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zafer Göder - Güncel

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Güncel, Haberler

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