KARTALKAYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR - Haberler
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KARTALKAYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor.

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor. Kayak merkezinde yapay karlamayla birlikte pistlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kayak merkezinde yapay karlamayla pistlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel 17 Aralık'ta açılması planlanan yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

KARTALKAYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

KARTALKAYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

KARTALKAYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

KARTALKAYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

KARTALKAYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

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