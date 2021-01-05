Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor
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Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

05.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:07

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Yeterli yağış olmadığı için sezonun geç açıldığı ve bazı pistlerin kapalı tutulduğu Kartalkaya'da sabah kar yağışı başladı.

Kar yağışı, kayak merkezinde bulunan işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Pistlerde yapay karla birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Konaklamak için merkeze gelen yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Bazı tatilciler ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir takarak yollarına devam etti.

"Kar yağışıyla merkeze ilginin artacağını düşünüyorum"

Kayak merkezinde bulunan Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine, sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışını sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Yeterli kar yağışı olmadığı için sezonu geç açmak zorunda kaldıklarını anlatan Avcı, "Bugün etkili olan kar yağışıyla merkeze ilginin artacağını düşünüyorum." dedi.

Avcı, meteorolojiden aldıkları bilgiye göre, kar yağışının hafta boyunca sürmesini beklediklerini kaydetti.

Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor
Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor
Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor
Kartalkaya'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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