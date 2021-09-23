Kartalkaya'da kar yağışı başladı - Haberler
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Kartalkaya'da kar yağışı başladı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki kayak merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Kartalkaya'da, kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteriyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

Kartalkaya'da kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kartalkaya'da kar yağışı başladı
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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