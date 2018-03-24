Kartalkaya'da Kar Yağışı Başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun kapanmasına bir gün kala kar yağışı etkili olmaya başladı.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini öğleden sonra kar yağışına bıraktı.

Bölgede yer yer kuvvetli etkili olan kar yağışı zaman zaman da karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

Bu arada, bölgeye gelen tatilciler, kar yağışı altında kayak ve snowboard yapmaya çalıştı.

Kayak merkezinde bulunan 5 otelden 4'ü geçtiğimiz hafta sonu ve hafta içi sezonu kapatarak müşteri kabul etmemeye başlamıştı.

Kartalkaya'da şu anda müşteri kabul eden tek otelin de yarın sezonu kapatacağı açıklanmıştı.