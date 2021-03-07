Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

Her şey bahçede mangal yaparken oldu! Buldukları 9.5 kiloluk taş köylüleri heyecanlandırdı

Savcılık eski eşi tarafından darbedilen kadın ve kızı için harekete geçti

Yüreği el vermedi, sokaktaki kadını eve aldı! Döndüğünde ise korkunç manzarayla karşılaştı

Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Nişantaşı'nda baskın yapılan restoranda 100 kişiye ceza! Aralarında bakın kim vardı

Tam kapanma uygulanan kent sessizliğe büründü! Hiç kimse sokağa çıkamayacak

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'da sabah saatlerinde başlayan kar, hafif şekilde devam ediyor.

Konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Merkezdeki otellerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hizmet veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz