Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
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Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

07.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:32

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya'da sabah saatlerinde başlayan kar, hafif şekilde devam ediyor.

Konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu pistlerde kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Merkezdeki otellerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hizmet veriliyor.

Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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