Kartalkaya'da kar yağışı
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Kartalkaya'da kar yağışı

14.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:35
Kartalkaya'da kar yağışı

BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu.

BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla yeşil alanlar, bembeyaz oldu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850- 2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya kayak merkezine, sabah saatlerinde kar yağdı. Bir süre etkili olan kar yağışıyla kayak merkezindeki yeşil alan ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Park halindeki araçların üzerlerinde de kar birikti. Kartalkaya'da kayak sezonunun aralık ayında açılması bekleniyor.


Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı
Kartalkaya'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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