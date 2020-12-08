Kartalkaya'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı
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Kartalkaya'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

08.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:02
Kartalkaya'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve sezonu 15 Aralık'ta açması planlanan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Bölgede zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı ile kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Öte yandan merkezde yer alan bazı oteller tarafından pistlerde yapay karlama da yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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