Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

04.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:42
Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve sezonun 13 Aralık'ta açılacağı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Yapay karlamanın yapıldığı yerlerde ise kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti.

Bu arada, bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA

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: Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
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