Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı - Haberler
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Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı.

İstanbul ile Ankara arasında bulunan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı 5 gündür aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışıyla Kartalkaya'da kar kalınlığı 186 santimetre ölçüldü.

Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulunan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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