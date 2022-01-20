Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Kara alışık olmayan Şanlıurfalılar ayakta duramadı... Düşe kalka yürüyen vatandaşlar böyle görüntülendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle...