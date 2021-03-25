Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı
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Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

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Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da ölçüldü.

Günübirlik ya da konaklamak için kayak merkezine gelenler, pistlerde kayak ile snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Muğla'dan gelen Ayşe Naz Özyalçın, keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Kayak yapmayı çok sevdim. Buraya daha önce gelmemiştim. Çok güzel bir yer, pistleri de çok güzel." dedi.

Ferhat Özyalçın da karın tadını çıkardıklarını dile getirerek, "Hava şartları iyi şu an kaymak için. Martın son günlerinde etkili olan kar yağışı bizim açımızdan iyi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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