Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı
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Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı

17.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:50
Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı

BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 190 santime ulaştı.

BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 190 santime ulaştı. Kartalkaya, Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi oldu.

Köroğlu Dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 190 santimetre olarak ölçüldü. 25 pistiyle Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığı ile ilgi gören kayak merkezi Türkiye'de kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi oldu. Kartalkaya'yı 130 santimetreyle Uludağ Kayak Merkezi, 127 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi izledi.


Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı
Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı
Kartalkaya'da kar kalınlığı 190 santimetreye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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