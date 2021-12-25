KARTALKAYA'YA HAFTA SONUNDA YOĞUN İLGİ

BOLU'da, Kartalkaya kayak merkezi hafta sonunda yoğun ilgi gördü. Tatilciler, kar kalınlığının 1 buçuk bulduğu pistlerde kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya kayak merkezinde son kar yağışlarıyla birlikte kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'daki kayak pistlerinde, yapay kar takviyesiyle kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı. Otellerde koronavirüs önlemlerine dikkat edildiği görülürken, tatilciler kayak, snowboard, kızak gibi sporlarla eğlendi.

Kartalkaya'da 2 işletmesi bulunan bir otel grubunun Bölge Koordinatörü Yusuf Avcı, "Son 1 hafta güzel geçti. Çünkü güzel kar yağışıyla başladı. Geçen sene ve önceki yıllara göre en iyi kar yağışı oldu. Bununla beraber bizim yapay karlama makinelerimiz sürekli devrede olduğu için tüm pistlerimiz açık. Yeni yıl için de tüm hazırlıklarımız tamam. Rezervasyonlar gayet iyi gidiyor. Şu an yüzde 90 doluluk oranına yaklaştık. Yeni yıla güzel bir dolulukla gireceğiz. Kar da 1 buçuk metrenin üzerinde. Sabah saat 08.00'den 18.00'e kadar durmaksızın kayak yapılabiliyor? dedi.