Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.



Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezine yerli ve yabancı tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.



Merkezde bulunan toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yüzde 95 ila 98 doluluk oranı ile hizmet veriyor.



Yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanıyor.



Kar kalınlığının, otellerin yapay kar makineleriyle bir metrenin üzerine çıktığı pistlere akın eden tatilciler, kayak ve snowboard yapıyor.



Öte yandan kayak merkezindeki yoğunluk ve sahip olduğu doğal güzellik, drone ile görüntülendi.