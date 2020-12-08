Kartalkaya, bembeyaz oldu
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Kartalkaya, bembeyaz oldu

08.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
Kartalkaya, bembeyaz oldu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu.

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar, yağışla birlikte kısa sürede bembeyaz oldu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850- 2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya kayak merkezine, dün gece saatlerinde kar yağmaya başladı. Bir süre etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde durdu. Kar yağış nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alan ve çatılarda kar örtüsü oluştu. Kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Kartalkaya'da kayak sezonunun 14 Aralık'ta açılması bekleniyor.


Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya, bembeyaz oldu
Kartalkaya, bembeyaz oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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