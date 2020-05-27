Kartalkaya Barajı 38 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı süren Kartalkaya Barajı'nın tamamlandıktan sonra 37 bin 990 dekar tarım arazisini suyla buluşturacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı süren Kartalkaya Barajı'nın tamamlandıktan sonra 37 bin 990 dekar tarım arazisini suyla buluşturacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük Sivas'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gemerek Kartalkaya Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Barajın temelden yüksekliğinin 83 metre olduğunu ve 33,16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Barajda depolanacak su ile 37 bin 990 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 31 milyon 758 bin 960 lira gelir artışı sağlanacak."

Kaynak: AA