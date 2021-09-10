Kartal'da okul kantinleri denetlendi
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Kartal'da okul kantinleri denetlendi

Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerini denetlemeye başladı.

Kartal Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerini denetlemeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladığı kantinlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygunluğunu denetledi.

Ekipler, ayrıca okul kantinlerinde satılması yasaklanan hızlı tüketim gıdaları ve gazlı içecek satışının kontrollerini de yaptı.

Çalışanların Kovid-19 salgınına yönelik aldıkları önlemler de incelenerek, maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları denetlendi, eksikliklerin tamamlanması istendi.

Yangın tüplerinden ilaçlama tutanaklarına, çalışma izin ruhsatlarından ambalaj atıklarının nasıl toplandığına kadar birçok uygulamanın yapıldığı inceleme sonucu uyarıları dikkate almayan ve ruhsatsız çalışan okul kantini işletmecilerine yasal işlem yapıldı.

Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi
Kartal'da okul kantinleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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