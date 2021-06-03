Kartal zabıtasından kademeli normalleşmede Covid -19 denetimi
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Kartal zabıtasından kademeli normalleşmede Covid -19 denetimi

Kartal zabıtasından kademeli normalleşmede Covid -19 denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte Kartal'da denetimler sıklaştı.

Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte Kartal'da denetimler sıklaştı. Tüm dünyada ve Türkiye'de Covid-19 pandemisinin yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında kademeli normalleşme ile açılan lokanta, kafe ve restoranların yeniden hizmete girmesiyle birlikte Kartal Belediyesi zabıta ekipleri denetimleri artırdı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde iş yerlerinin ve vatandaşların maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara ne derecede uydukları tespit edildi. İş yerleri eksiklikler konusunda uyarılarak gerekli tedbirleri alınması istendi. Denetimlerin ve kısıtlamaların halk sağlığının korunması için yapıldığını hatırlatan Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarında vatandaşların temas edebileceği bölümlerin dezenfekte edilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, tek kullanımlık ürünlerin tedarik edilmesini istedi. İş yerlerindeki dezenfektan makineleri ve doluluk oranları tek tek kontrol edilirken, masalar arasında yeterli mesafe bırakılması konusunda da denetlemeler yapıldı. Zabıta ekipleri maske ve ateş ölçümü konusunda iş yerlerine uyarıda bulundu. - İSTANBUL

Kartal zabıtasından kademeli normalleşmede Covid -19 denetimi
Kartal zabıtasından kademeli normalleşmede Covid -19 denetimi
Kartal zabıtasından kademeli normalleşmede Covid -19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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