Kartal Zabıtası'ndan bayram öncesi denetim
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Kartal Zabıtası'ndan bayram öncesi denetim

Kartal Zabıtası'ndan bayram öncesi denetim Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi.

28.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:04

Kartal Zabıtası'ndan bayram öncesi denetim

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathaneleri ve pastaneleri denetledi. Ekipler, korona virüs çerçevesinde alınan önlemleri yerinde inceledi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi Kartallıların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle tatlı, pasta ve börek imalathaneleri ile pastaneleri denetledi. Ekipler korona virüs kapsamında önlemlerin alınıp alınmadığına bakarak daha titizlikte incelemeler yaptı. E-5 karayolu altı ve üstü olmak üzere yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, tatlı, pasta ve börek imalathaneleri, pastane, lokanta ve benzeri işletmeleri hijyen yönünden kontrol etti.

Bayram öncesi hazırlıkların devam ettiğini söyleyen esnaf Aykut Çelebi, "Belediye ekipler sağ olsun gelip denetim yaptılar. Bu denetimlerin daha sık olmasını biz istiyoruz. Zabıta ekiplerine teşekkür ediyoruz. Eksik olan hususlarımızı da gidereceğiz" diye konuştu.

Kartal Zabıtası'ndan bayram öncesi denetim

Kaynak: İHA

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