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Koronavirüs, Beşiktaş, Twitter, Kartal, Spor

Kartal Yuvası mağazaları geçici olarak kapatıldı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

19.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:34
Kartal Yuvası mağazaları geçici olarak kapatıldı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmaları amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Taraftarlarımızın Kartal Yuvası'na www.kartalyuvasi.com.tr adresinden ulaşabileceklerini hatırlatır, mağazalarımızın kapalı olacağı dönemde çalışanlarımızın haklarının korunacağının bilinmesini isteriz. Koronavirüs salgınının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."

Kaynak: AA

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