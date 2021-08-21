Kartal yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! Gaziantep FK-Beşiktaş maçı başladı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'le karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü golcüsü Batshuayi ve Alex Teixeira karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş ile Gaziantep, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetirken VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev alıyor.

GAZİANTEP EVİNDE BEŞİKTAŞ'A YENİLMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep: Günay; Kitsiou, Ertuğrul, Papy, Tosca, Mendyl; Jefferson, Merkel, Recep Niyaz; Dicko, Figueiredo.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Kenan Karaman