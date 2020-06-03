Kartal yavrusu koruma altına alındı Konya'da bir vatandaş tarafından bulunan kartal yavrusu koruma altına alındı.

Konya'da bir vatandaş tarafından bulunan kartal yavrusu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde bir vatandaş tarafından yavru bir kartal bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli park görevlileri, teslim aldıkları yavru kartalı bakım ve rehabilitasyonu için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü.

Yavru kartalın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA